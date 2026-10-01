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Тайны романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Территория эмоций
парк Швейцария

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

«Мастер и Маргарита» — это не книга для одного прочтения. Она из тех произведений, которые растут вместе с читателем. Булгаков создал не просто роман, а своеобразный тест на зрелость. И каждый раз, возвращаясь к нему, можно открыть что-то новое… На лекции обсудишь: — Как жизненная позиция автора находит отражение в романе? — Как выстроена система образов и почему стоит вспомнить библейский сюжет? — Что Булгаков знал о масонах? — Почему роман называют «сложночитаемым»? Живые дискуссии, яркие схемы, страницы реальной истории, экранизированные эпизоды из книги.

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