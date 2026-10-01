«Мастер и Маргарита» — это не книга для одного прочтения. Она из тех произведений, которые растут вместе с читателем. Булгаков создал не просто роман, а своеобразный тест на зрелость. И каждый раз, возвращаясь к нему, можно открыть что-то новое… На лекции обсудишь: — Как жизненная позиция автора находит отражение в романе? — Как выстроена система образов и почему стоит вспомнить библейский сюжет? — Что Булгаков знал о масонах? — Почему роман называют «сложночитаемым»? Живые дискуссии, яркие схемы, страницы реальной истории, экранизированные эпизоды из книги.