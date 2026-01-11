Какие секреты может хранить дом 1894 года? Что интересного прячется за печными дверцами, в закрытых ящиках буфета или в вековом сундуке? Какой на самом деле была повседневная жизнь людей среднего класса — не купцов и дворян, известных в Нижнем Новгороде, а обычных городских обывателей? Тебя приглашают в дом Авдотьи Скворцовой, чтобы не просто услышать его историю, а стать исследователем или исследовательницей прошлого: понять, как была организована работа домашней прислуги, как раньше справлялись без водопровода и канализации, где традиционно располагались пространства для приёма гостей и личные покои, и как сложилась судьба владельцев дома, чья жизнь прошла в этих комнатах в дореволюционную эпоху, в раннесоветский период и в период оттепели. Вместе с увлечённым и внимательным гидом ты побываешь не только в основных комнатах, но и во внутренней части дома, обычно скрытой от гостей: увидишь чёрную лестницу, поднимешься на чердак и посмотришь на Трёхсвятский квартал с необычного ракурса. Это не стандартная экскурсия с базовой информацией и расчётом на туристический поток. Это уникальный формат знакомства с культурой повседневности прошедших веков от команды проекта «Заповедные кварталы», где историю можно прожить, прочувствовать сердцем, а также прикоснуться к ней, оставив свой след в хронике старинного доходного дома.