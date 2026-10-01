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Пей и рисуй: Осенний закат

Time for Wine
улица Пискунова, 8

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс, на котором ты нарисуешь очень красивую и нежную картину. Под чутким руководством профессионального художника будешь рисовать красками на холсте. Здесь не будет никаких копирок или цифр на холсте. Даже если ты никогда не держал кисть в руках, под чутким руководством художника ты сможешь создать свою неповторимую картину. В программе: — безалкогольный напиток — рисование картины маслом или акрилом на холсте под руководством опытного преподавателя — приятные знакомства Внимание: оплата билета будет наличными или переводом на карту.

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