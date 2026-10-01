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  1. Нижний Новгород
  2. События

Групповая психологическая терапия

Дом мафии, Алексеевская улица, 13

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 18+

Про событие

Вечер, где собираются разные люди, с разными историями. Чтобы поговорить, послушать, разобраться в себе и просто побыть в компании, где тебя не осуждают. Можно прийти с вопросом, который не даёт покоя. Можно — за теплом и общением. Можно — просто рядом посидеть и помолчать. Всё уместно. Как проходит? Все собираются за одним столом. Ведущий — Алексей Хандохин, психолог, который не давит и не учит жизни, а создаёт атмосферу, где легко говорить и слушать. Темы любые: отношения, работа, выгорание, поиск себя, страхи, мечты. Или просто «что-то не так, но не понимаю что». Встречи проходят по четвергам в 19:00 и по субботам в 16:00.

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