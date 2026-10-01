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  1. Нижний Новгород
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Какао-вечеринка: лекция, какао, расслабляющие техники

Дом мафии, Алексеевская улица, 13

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Устал/а от бесконечных списков дел и суеты? Хочется просто остановиться на пару часов, почувствовать момент и побаловать себя чем-то по-настоящему вкусным? Тогда тебя ждут на какао-церемонии — не просто чаепитии, а настоящем путешествии в мир какао-бобов. Что тебя ждёт: — Слепая дегустация: попробуешь 4 разных сорта какао. Научишься различать оттенки вкуса, ароматы и текстуры: это не только вкусно, но и здорово прокачивает вкусовое восприятие. — Лекция о какао: раскроем путь бобов от плантации до плитки. Узнаешь, почему ацтеки считали какао священным напитком, как сегодня производят шоколад и как научиться читать состав, чтобы выбирать лучшее. — Мастер-класс по расслабляющим техникам: освоишь какао-медитацию и простые дыхательные практики, которые помогут снимать напряжение после учёбы или работы — и эти навыки ты сможешь использовать каждый день.

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