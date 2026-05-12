Стендап — это смешно. Экскурсия — это познавательно. Но что, если совместить два этих прекрасных вида досуга? Правильно! Будет смешно и познавательно. Стендап-экскурсия — это отличный вариант времяпровождения как одному, так и в компании друзей. Стендап-экскурсия — это возможность взглянуть на историю города немного с другой стороны. Как проникнуть в самый красивый банк России? Кого замуровали в бетонном коллекторе? Почему на некоторые усадьбы стесняются вешать именные таблички? Всё это и много другое ты узнаешь на стендап-экскурсии по Нижнему Новгороду. Одевайся в удобную одежду и при ненастной погоде не забудь взять зонтик. Встреча по адресу ул. Большая Покровская, 39а, на скамейке. Маршрут проходит по улицам Грузинская, Покровская, Октябрьская, Почаинская, Рождественская. По всем вопросам обращаться по тел.