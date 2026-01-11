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Роман Филин

Стендап клуб
Рождественская улица, 10

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Филин Роман — стендап-сатирик, выпускник легендарной команды КВН «Парапапарам» (МГИМО), участник ТВ проектов и много миллионными просмотрами в социальных сетях. В новом концерте «Оптимист», Роман расскажет каким светлым он видит будущее, как оставаться позитивным в настоящем и над чем из прошлого можно смеяться не только на кухнях.

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