Роман Филин
Рождественская улица, 10
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 1500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Филин Роман — стендап-сатирик, выпускник легендарной команды КВН «Парапапарам» (МГИМО), участник ТВ проектов и много миллионными просмотрами в социальных сетях. В новом концерте «Оптимист», Роман расскажет каким светлым он видит будущее, как оставаться позитивным в настоящем и над чем из прошлого можно смеяться не только на кухнях.
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