Игорь Пименов
Малая Ямская улица, 78А
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от 1000₽ до 1300₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Выступление с сольным концертом фронтмена команды-чемпиона Высшей лиги КВН 2023 «Флэш-Рояль» — Игоря Пименова, с уникальным стилем, тембром голоса и тем самым вайбом «Флэшей» с телеэкранов. Это то, чего никто на комедийной сцене не делает: абсолютно оригинальный стендап, мысли и истории, от которых не оторваться. Стендап Игоря — это прежде всего невероятная харизма: он мастер превращать обычное в смешное, а его истории из жизни — забавные и узнаваемые, их захочется запомнить надолго.
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