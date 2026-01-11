Выступление с сольным концертом фронтмена команды-чемпиона Высшей лиги КВН 2023 «Флэш-Рояль» — Игоря Пименова, с уникальным стилем, тембром голоса и тем самым вайбом «Флэшей» с телеэкранов. Это то, чего никто на комедийной сцене не делает: абсолютно оригинальный стендап, мысли и истории, от которых не оторваться. Стендап Игоря — это прежде всего невероятная харизма: он мастер превращать обычное в смешное, а его истории из жизни — забавные и узнаваемые, их захочется запомнить надолго.