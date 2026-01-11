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Игорь Пименов

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Выступление с сольным концертом фронтмена команды-чемпиона Высшей лиги КВН 2023 «Флэш-Рояль» — Игоря Пименова, с уникальным стилем, тембром голоса и тем самым вайбом «Флэшей» с телеэкранов. Это то, чего никто на комедийной сцене не делает: абсолютно оригинальный стендап, мысли и истории, от которых не оторваться. Стендап Игоря — это прежде всего невероятная харизма: он мастер превращать обычное в смешное, а его истории из жизни — забавные и узнаваемые, их захочется запомнить надолго.

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