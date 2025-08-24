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Жёсткий стендап

Русский Паб, улица Пискунова, 21/2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Вечер черного юмора. Комики шутят на откровенные темы, а зрители смеются без стыда. Шоу отлично подойдет для тех, кто любит комедию на грани. Весь вечер ты можешь заказывать еду и напитки. Для тебя выступят участники тв и ютуб проектов, стендап-фестивалей. Приходите, будет жестко смешно.

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