Вечер черного юмора. Комики шутят на откровенные темы, а зрители смеются без стыда. Шоу отлично подойдет для тех, кто любит комедию на грани. Весь вечер ты можешь заказывать еду и напитки. Для тебя выступят участники тв и ютуб проектов, стендап-фестивалей. Приходите, будет жестко смешно.