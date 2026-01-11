Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный стендап-концерт Паши Козырева, опытного комика из Санкт-Петербурга, который умеет смешно и точно говорить о взрослой жизни. Паша участник стендап-проекта «Взрослые люди» на телеканале «360», «Биг Стендапа» на «Юмор FM» и проектов Paramount Comedy. Вечер наблюдений, узнаваемых историй и честного юмора для тех, кто уже многое понял про жизнь, но всё ещё не понял, зачем всё это.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи