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Паша Козырев

Стендап клуб
Рождественская улица, 10

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сольный стендап-концерт Паши Козырева, опытного комика из Санкт-Петербурга, который умеет смешно и точно говорить о взрослой жизни. Паша участник стендап-проекта «Взрослые люди» на телеканале «360», «Биг Стендапа» на «Юмор FM» и проектов Paramount Comedy. Вечер наблюдений, узнаваемых историй и честного юмора для тех, кто уже многое понял про жизнь, но всё ещё не понял, зачем всё это.

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