Выбор редакции
Корпорат
Импров клуб, улица Добролюбова, 4А
Начало:
Завершение:
1400₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли
Про событие
Ты когда-нибудь чувствовал себя лишним на корпоративе или другом празднике? Вокруг — тосты, песни, танцы и безудержное веселье, но всё это будто совсем не про тебя? Именно так ощущают себя герои этого клоунского формата. Приходи поддержать их :)
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