Ты когда-нибудь чувствовал себя лишним на корпоративе или другом празднике? Вокруг — тосты, песни, танцы и безудержное веселье, но всё это будто совсем не про тебя? Именно так ощущают себя герои этого клоунского формата. Приходи поддержать их :)