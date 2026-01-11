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Вадим Постильный

Стендап клуб
Рождественская улица, 10

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Комик стендап, талантливый актер. Родился в 1993 году в Краснодаре. Несколько лет он выступал на сцене Стендап-клуба №1. Участвовал в проектах: Comedy Баттл Открытый микрофон Stand Up на ТНТ Является одним из основных резидентов проекта «Stand Up» на ТНТ. Вадим Постильный на своих концертах умеет рассмешить публику рассказывая смешное о обычных вещах.

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