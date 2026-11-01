Новогодний дофаминовый мастер-класс. Будешь лепить новогоднюю ёлочку в ручной технике с помощью наложения жгутов и задекорируешь по желанию. После обжига — настоящая керамика. Срок готовности изделий — примерно 4 недели. А чтобы их получить до праздника, важно записаться до 6 декабря включительно. Ближайшие даты мастер-классов: 29 ноября в 15:00 5 декабря в 11:00 12 декабря в 15:00 18 декабря в 15:00 20 декабря в 11:00 26 декабря в 15:00