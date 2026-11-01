В руках кисточки, в голове спокойствие и творчество, перед глазами чистый холст, медленно, но верно превращающийся в шедевр. Под чутким руководством мастера будешь рисовать маслом на холсте. Здесь не будет никаких копирок или цифр на холсте. Даже если ты никогда не держал кисть в руках, даже если твоих зверюшек никто не узнаёт, а домики похожи на кубики — художница тебе поможет. В программе: — безалкогольный напиток; — рисование картины маслом или акрилом на холсте под руководством опытного преподавателя; — приятные знакомства; — шедевр в сумке к вечеру.