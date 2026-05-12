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Твоя пауза от дедлайнов: «Навсикая из долины ветров»
Дом мафии, Алексеевская улица, 13
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
Тебя ждёт ранний шедевр Хаяо Миядзаки «Навсикая из долины ветров» на большом экране: попробуешь угощения из мира фильма и разберёшь его экологический и пацифистский посыл. Что тебя ждёт: · аниме на большом экране — пледы, приглушённый свет, уютная атмосфера; · дегустация орехового пирога, травяного чая и лёгких закусок; · беседа о символизме ветра, гармонии с природой и взрослении Навсикаи как целительницы и посредницы; · новые знакомства и тёплые впечатления.
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