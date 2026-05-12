Тебя ждёт ранний шедевр Хаяо Миядзаки «Навсикая из долины ветров» на большом экране: попробуешь угощения из мира фильма и разберёшь его экологический и пацифистский посыл. Что тебя ждёт: · аниме на большом экране — пледы, приглушённый свет, уютная атмосфера; · дегустация орехового пирога, травяного чая и лёгких закусок; · беседа о символизме ветра, гармонии с природой и взрослении Навсикаи как целительницы и посредницы; · новые знакомства и тёплые впечатления.