ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Нижний Новгород
  2. События

Твоя пауза от дедлайнов: «Навсикая из долины ветров»

Дом мафии, Алексеевская улица, 13

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

Тебя ждёт ранний шедевр Хаяо Миядзаки «Навсикая из долины ветров» на большом экране: попробуешь угощения из мира фильма и разберёшь его экологический и пацифистский посыл. Что тебя ждёт: · аниме на большом экране — пледы, приглушённый свет, уютная атмосфера; · дегустация орехового пирога, травяного чая и лёгких закусок; · беседа о символизме ветра, гармонии с природой и взрослении Навсикаи как целительницы и посредницы; · новые знакомства и тёплые впечатления.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Стендап на Рождественской | суббота
Стендап на Рождественской | суббота
до

100₽

Групповая психологическая терапия
Выбор редакции
Групповая психологическая терапия
до

750₽

Заходит андроид в бар
Выбор редакции
Заходит андроид в бар

от 1200₽

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни
c
по

2300₽

Завтрак в усадьбе
Завтрак в усадьбе
c
по

2300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи