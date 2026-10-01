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  1. Нижний Новгород
  2. События

Кушать подано: встреча с коллекционером

Славянская улица, 4, 2 этаж

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Путешествие в самое сердце Трёхсвятского квартала, хранящего дух старого Нижнего. Вместе с коллекционером и гастроэнтузиастом, историком кулинарного искусства Юрием Поповым отправишься в дореволюционный Нижний, где развивалась культура чайных, трактиров, роскошных ресторанов и питейных заведений. Помогут в этом экспонаты выставки «Кушать подано», которые Юрий собирал несколько десятилетий. После кураторской экскурсии от первого лица переместишься в уютную гостиную, где за чашкой чая с угощениями продолжишь беседу и погружение в мир дореволюционной гастрономии и знаменитых заведений. Этот формат — для ценителей редких исторических артефактов и небанального прочтения истории Нижнего Новгорода, для любителей живого общения и тех, кто вдохновляется культурой повседневности ушедших веков.

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