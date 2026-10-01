Путешествие в самое сердце Трёхсвятского квартала, хранящего дух старого Нижнего. Вместе с коллекционером и гастроэнтузиастом, историком кулинарного искусства Юрием Поповым отправишься в дореволюционный Нижний, где развивалась культура чайных, трактиров, роскошных ресторанов и питейных заведений. Помогут в этом экспонаты выставки «Кушать подано», которые Юрий собирал несколько десятилетий. После кураторской экскурсии от первого лица переместишься в уютную гостиную, где за чашкой чая с угощениями продолжишь беседу и погружение в мир дореволюционной гастрономии и знаменитых заведений. Этот формат — для ценителей редких исторических артефактов и небанального прочтения истории Нижнего Новгорода, для любителей живого общения и тех, кто вдохновляется культурой повседневности ушедших веков.