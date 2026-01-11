ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Другое искусство. Другие художники

Кинофактура
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+

Про событие

Пока все искали новые «измы» — эти художники просто делали по-своему. Без громких заявлений и манифестов писали то, что видели и чувствовали. Текучие, ускользающие тела Фрэнсиса Бэкона. Обнажённая натура — как есть, без прикрас Люсьена Фрейда. Одиночество в витринах кафе и номерах мотелей Эдварда Хоппера. Тихий бунт американской провинции Гранта Вуда. Четыре лекции, четыре судьбы, четыре взгляда на мир. Другое искусство — по четвергам в Кинофактуре. 5 ноября 18:30 — Фрэнсис Бэкон

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Завтрак в усадьбе
Завтрак в усадьбе
c
по

2300₽

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни
c
по

2300₽

Тайны за фасадом: исследуем дом Авдотьи Скворцовой
Тайны за фасадом: исследуем дом Авдотьи Скворцовой

950₽

Консилиум
Консилиум

600₽

Пей и рисуй: Божья коровка
Пей и рисуй: Божья коровка

2300₽

Из коммуналки — в мировую известность
Из коммуналки — в мировую известность

1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи