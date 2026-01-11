Пока все искали новые «измы» — эти художники просто делали по-своему. Без громких заявлений и манифестов писали то, что видели и чувствовали. Текучие, ускользающие тела Фрэнсиса Бэкона. Обнажённая натура — как есть, без прикрас Люсьена Фрейда. Одиночество в витринах кафе и номерах мотелей Эдварда Хоппера. Тихий бунт американской провинции Гранта Вуда. Четыре лекции, четыре судьбы, четыре взгляда на мир. Другое искусство — по четвергам в Кинофактуре. 5 ноября 18:30 — Фрэнсис Бэкон