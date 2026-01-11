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  1. Нижний Новгород
  2. События

Из коммуналки — в мировую известность

Ресторанный дом ONA, Алексеевская улица, 5/14

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 16+

Про событие

Художник, рисовавший для «Мурзилки», становится одним из самых дорогих русских современных художников. Советские лозунги превращаются в картины, которые выставляют крупнейшие музеи мира. Художники продают человеческие души, устраивают рейвы, делают скульптуры из батарей, вызывают президента на бой и помещают The Beatles в русскую берёзовую рощу. Илья Кабаков, Эрик Булатов, Комар и Меламид, Тимур Новиков, Вадим Сидур, Александр Бренер, Александр Виноградов и Владимир Дубосарский — художники, которые превратили советский быт, идеологию, детство, рок и западную поп-культуру в искусство, получившее мировую известность. На лекции — главные работы, истории их создания и та самая советская реальность, которую многие хорошо помнят. Лектор: Анастасия Бирюкова — культуролог, куратор, директор галереи современного искусства «9Б».

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