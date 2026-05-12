Авангард в фотографии: радикальный взгляд на реальность
Русский музей фотографии, улица Пискунова, 9
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 12+
Про событие
На лекции узнаешь, как авангардные художники начала XX века заново изобрели возможности фотографии. Футуристы исследовали движение и время, дадаисты превратили фотоколлаж и фотомонтаж в инструмент разрушения привычной логики изображения, а художники русского авангарда — Родченко, Клуцис, Лисицкий — радикально переосмыслили ракурс, масштаб и композицию. От экспериментов с хронофотографией до визуальных конструкций Баухауса и парижского авангарда проследишь, как фотография перестала стремиться к «красивому снимку» и стала пространством эксперимента, конструкции и нового взгляда на реальность.
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