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  1. Нижний Новгород
  2. События

Авангард в фотографии: радикальный взгляд на реальность

Русский музей фотографии, улица Пискунова, 9

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+

Про событие

На лекции узнаешь, как авангардные художники начала XX века заново изобрели возможности фотографии. Футуристы исследовали движение и время, дадаисты превратили фотоколлаж и фотомонтаж в инструмент разрушения привычной логики изображения, а художники русского авангарда — Родченко, Клуцис, Лисицкий — радикально переосмыслили ракурс, масштаб и композицию. От экспериментов с хронофотографией до визуальных конструкций Баухауса и парижского авангарда проследишь, как фотография перестала стремиться к «красивому снимку» и стала пространством эксперимента, конструкции и нового взгляда на реальность.

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