На лекции узнаешь, как авангардные художники начала XX века заново изобрели возможности фотографии. Футуристы исследовали движение и время, дадаисты превратили фотоколлаж и фотомонтаж в инструмент разрушения привычной логики изображения, а художники русского авангарда — Родченко, Клуцис, Лисицкий — радикально переосмыслили ракурс, масштаб и композицию. От экспериментов с хронофотографией до визуальных конструкций Баухауса и парижского авангарда проследишь, как фотография перестала стремиться к «красивому снимку» и стала пространством эксперимента, конструкции и нового взгляда на реальность.