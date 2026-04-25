Маршрут пройдет по центральной части города. Ты не только преодолеешь дистанцию в комфортном темпе, но и погрузишься в историю: узнаешь о ключевых событиях становления Нижнего Новгорода и развитии пожарной охраны города. Особая часть программы — посещение действующих пожарных частей в ходе забега. Ты увидишь работу специалистов изнутри, современную технику и быт тех, кто ежедневно стоит на страже безопасности. Завершишь встречу чаепитием с действующими сотрудниками пожарной охраны в уютной компании, где можно будет обсудить впечатления и задать все интересующие вопросы. Дистанция: 8-9 км Темп: 6-6:30 Соверши пожертвование на любую желаемую сумму после завершения заказа.