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  1. Нижний Новгород
  2. События

Беговая экскурсия «История Пожарной охраны»

ул. Фруктовая, д. 6, на территории 2-ПСЧ 1 ПСО

Начало:

Завершение:

42₽
Возраст 16+

Про событие

Маршрут пройдет по центральной части города. Ты не только преодолеешь дистанцию в комфортном темпе, но и погрузишься в историю: узнаешь о ключевых событиях становления Нижнего Новгорода и развитии пожарной охраны города. Особая часть программы — посещение действующих пожарных частей в ходе забега. Ты увидишь работу специалистов изнутри, современную технику и быт тех, кто ежедневно стоит на страже безопасности. Завершишь встречу чаепитием с действующими сотрудниками пожарной охраны в уютной компании, где можно будет обсудить впечатления и задать все интересующие вопросы. Дистанция: 8-9 км Темп: 6-6:30 Соверши пожертвование на любую желаемую сумму после завершения заказа.

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