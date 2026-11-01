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  1. Нижний Новгород
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Мистический лекторий: таинственный мир Гоголя

Заповедные Кварталы
улица Короленко, 18

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+

Про событие

Николай Васильевич Гоголь — главный мистик русской литературы. Русалки, чародеи, мрачные чудовища создают в его произведениях завораживающую атмосферу народных суеверий, страха перед тёмными силами и богатейшего фольклора. На примере фантастических рассказов и повестей «Страшная месть», «Вий», «Заколдованное место», «Майская ночь, или Утопленница» поговоришь о том, как рождалась русская фантастика, и о том, как столкновение с тёмными силами меняет судьбу героев. Благодаря увлекательному и очень живому повествованию филолога Елены Савенковой узнаешь о тех сторонах жизни и творчества Николая Васильевича Гоголя, которые по-настоящему смогут удивить даже искушённых слушателей.

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