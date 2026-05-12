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  1. Нижний Новгород
  2. События

Шоколад: три века истории и городские легенды

Славянская улица, 4

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Вечер, мягкий свет, за столом уже собираются гости, за окном — исторический Трёхсвятский квартал. Ты находишься в уютной гостиной усадьбы Гусевых, где время будто замедлилось, а перед тобой — конфеты ручной работы и карточки с «уликами». Сегодня ты не просто гость дома начала XX века — ты сыщик, которому предстоит раскрыть «Дело о шоколаде в России», познакомиться с историей шоколада и попробовать его на вкус. Это не лекция, а детектив с дегустацией. За вечер ты расследуешь шесть небольших дел различных эпох — от Петра I до начала XX века, попробуешь горячий шоколад таким, каким его пробовали при императорском дворе, найдёшь нижегородский след — кондитерскую Кемарского, расследуешь истории местных фабрик — Кочетовых, Розанова, Генебарта, окунёшься в атмосферу шумной Нижегородской ярмарки и разгадаешь маркетинговые трюки XIX века. В каждом «деле» — дегустация авторских шоколадных конфет, а также карточки-улики с вопросами: отвечай и проверяй свою интуицию. Ведущая вечера — Ольга Лысенко, основатель и главный технолог локального производства десертов из шоколада и увлечённый исследователь его истории.

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