Пей и рисуй: Космос
Cake and Pie, Алексеевская улица, 27А
Начало:
Завершение:
2300₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
В руках кисточки, в голове спокойствие и творчество, перед глазами чистый холст, медленно, но верно превращающийся в шедевр. Под чутким руководством мастера будешь рисовать маслом на холсте. Здесь не будет никаких копирок или цифр на холсте. Даже если ты никогда не держал кисть в руках, даже если твоих зверюшек никто не узнаёт, а домики похожи на кубики — художница тебе поможет. В программе: — безалкогольный напиток; — рисование картины маслом или акрилом на холсте под руководством опытного преподавателя; — приятные знакомства; — шедевр в сумке к вечеру.
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