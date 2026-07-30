Симбиоз сыра и вина, этакий творческий дуэт, который никого не оставит равнодушным. Вина подберёт сомелье Алексей Лубенков, сыры будут от Федора Чихалина. В программе: — 1,5 часа рассказов и историй от сомелье и сыродела — 5 вин — 5 сыров Регистрируйся на мероприятие заранее. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.