Дегустация сыра и вина
улица Пискунова, 8
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Симбиоз сыра и вина, этакий творческий дуэт, который никого не оставит равнодушным. Вина подберёт сомелье Алексей Лубенков, сыры будут от Федора Чихалина. В программе: — 1,5 часа рассказов и историй от сомелье и сыродела — 5 вин — 5 сыров Регистрируйся на мероприятие заранее. Будь готов к тому, что оплата билета будет наличными или переводом на карту.
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