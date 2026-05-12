Кажется, что сейчас выбор развлечений безграничен. Но так ли было всегда? Как обстояли с этим дела, скажем, 100-150 лет назад? Балаганы, праздничные гуляния, театр, кино, общественные места, азартные игры и публичные заведения. И это только неполный список популярных развлечений у городского населения в начале XX века. На встрече и прогулке с историком и гидом Иваном Федоровым совершишь подробный экскурс в эпоху и узнаешь, как был устроен досуг горожан, и в первую очередь мужчин, на рубеже XIX—XX веков в Нижнем Новгороде. Окунешься в историю развлечений нижегородцев и узнаешь, чем трактир отличался от ресторана, кто ходил в одни места, кто в другие? В квартале церкви Трех Святителей поговоришь о праздниках связанных с церковным календарем. Разберешь, что такое мужские клубы, почему они были популярны у интеллигентной публики? Куда ходили отдохнуть от семейных проблем? Какие спектакли и фильмы любили смотреть? Во что играли в детстве?