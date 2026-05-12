ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Не возбраняется!

Заповедные Кварталы
ул. Славянская, 4

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Кажется, что сейчас выбор развлечений безграничен. Но так ли было всегда? Как обстояли с этим дела, скажем, 100-150 лет назад? Балаганы, праздничные гуляния, театр, кино, общественные места, азартные игры и публичные заведения. И это только неполный список популярных развлечений у городского населения в начале XX века. На встрече и прогулке с историком и гидом Иваном Федоровым совершишь подробный экскурс в эпоху и узнаешь, как был устроен досуг горожан, и в первую очередь мужчин, на рубеже XIX—XX веков в Нижнем Новгороде. Окунешься в историю развлечений нижегородцев и узнаешь, чем трактир отличался от ресторана, кто ходил в одни места, кто в другие? В квартале церкви Трех Святителей поговоришь о праздниках связанных с церковным календарем. Разберешь, что такое мужские клубы, почему они были популярны у интеллигентной публики? Куда ходили отдохнуть от семейных проблем? Какие спектакли и фильмы любили смотреть? Во что играли в детстве?

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Стендап на Рождественской | суббота
Стендап на Рождественской | суббота
до

100₽

Групповая психологическая терапия
Выбор редакции
Групповая психологическая терапия
до

750₽

История современного искусства от «не понимаю» до «люблю»: Эдгар Дега
История современного искусства от «не понимаю» до «люблю»: Эдгар Дега

1000₽

Кодекс курильщика
Выбор редакции
Кодекс курильщика

от 1200₽

Кушать подано: встреча с коллекционером
Кушать подано: встреча с коллекционером

2300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи