Каково это – оказаться в доходном доме начала XX века и познакомиться с особенностями быта и историей семьи Щелухиных, живших в Трёхсвятском квартале сто с лишним лет назад? Тебя приглашают погрузиться в интересный опыт живого взаимодействия с прошлым. Пройдёшься по всем главным пространствам: парадной и чёрной лестницам, гостиной, заглянем в кабинет, попадём в спальню хозяйки, детскую, столовую, кухню и узнаешь, что нижегородцы более века назад называли ретирадником. Какой была жизнь здесь много десятилетий назад? Что подавалось к обеду, где закупались продукты и товары в старом Нижнем, как были организованы спальни, с какими сложностями сталкивалась кухарка и дворник и какие чердачные истории хранит это место? Уникальность дома заключается в том, что в нем можно увидеть оригинальную планировку, многие предметы интерьера, отражающие бытовые особенности прошлого, были найдены в ходе первичной реставрации или подарены местными жителями. Он сохранил в себе и дореволюционную историю, и коммунальный быт прошлого, и то, что оставили прежние жильцы, уехавшие не так давно – в 2018 году. Этот дом – не музей, а живой памятник прошлого, к истории которого можно и нужно прикасаться: в сопровождении опытного гида вы сможете потрогать и внимательно изучить ценные артефакты, приоткрыть печную дверцу, заглянуть в ящички старинного комода и дотронуться до уникальных стеклянных кирпичей Фальконье.