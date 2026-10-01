ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Волосы в мировой живописи

улица Бетанкура, 1А/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Волосы — не просто деталь портрета. На протяжении всей истории человечества люди вкладывали них множество разных смыслов и значений. Рапунцель, библейский силач Самсон, медуза Горгона, Жанна Д’Арк, Мария Магдалина, Русалочка, "Кудряшка Сью" — истории многих персонажей мировой культуры так или иначе связаны с волосами. Волосы могли быть знаком физической силы, богатства, власти, соблазна, защиты, бунта или сакральности, могли отражать характер человека. На примерах известных картин разберёшь значение и символику волос в разных эпохах и культурах, а также узнаешь: – какая причёска могла выдать социальный статус, семейное положение или политическую позицию – как волосы стали опознавательным знаком профессии – откуда появились понятия «опростоволоситься», «рвать на себе волосы», и другие средства выразительности русского языка Лектор: Сабина Мельник, искусствовед, обладатель Премии Нижнего Новгорода за вклад в культуру (2024)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Скульптура. Как смотреть и что видеть?
Скульптура. Как смотреть и что видеть?

1000₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Тайны романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»
Тайны романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Бесплатно

Каменный цветок
Каменный цветок

600₽

В гостях у Щелухиной
В гостях у Щелухиной

500₽

Винная дегустация. Мифы о вине
Винная дегустация. Мифы о вине

3000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста