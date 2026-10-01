Волосы — не просто деталь портрета. На протяжении всей истории человечества люди вкладывали них множество разных смыслов и значений. Рапунцель, библейский силач Самсон, медуза Горгона, Жанна Д’Арк, Мария Магдалина, Русалочка, "Кудряшка Сью" — истории многих персонажей мировой культуры так или иначе связаны с волосами. Волосы могли быть знаком физической силы, богатства, власти, соблазна, защиты, бунта или сакральности, могли отражать характер человека. На примерах известных картин разберёшь значение и символику волос в разных эпохах и культурах, а также узнаешь: – какая причёска могла выдать социальный статус, семейное положение или политическую позицию – как волосы стали опознавательным знаком профессии – откуда появились понятия «опростоволоситься», «рвать на себе волосы», и другие средства выразительности русского языка Лектор: Сабина Мельник, искусствовед, обладатель Премии Нижнего Новгорода за вклад в культуру (2024)