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Про событие
Не одним «Парком юрского периода» едины... Палеохудожники, палеоскульпторы, палеоювелиры — это далеко не полный список специалистов, работающих на грани искусства и времени. На лекции ты узнаешь больше о том, как древние миры, вымершие десятки миллионов лет назад, влияют на современных творцов. Лектор: Валентина Пуляк — биолог, палеонтолог, популяризатор науки, исследовательница первой (и пока единственной) находки яйца динозавра в России.
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