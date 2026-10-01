Не одним «Парком юрского периода» едины... Палеохудожники, палеоскульпторы, палеоювелиры — это далеко не полный список специалистов, работающих на грани искусства и времени. На лекции ты узнаешь больше о том, как древние миры, вымершие десятки миллионов лет назад, влияют на современных творцов. Лектор: Валентина Пуляк — биолог, палеонтолог, популяризатор науки, исследовательница первой (и пока единственной) находки яйца динозавра в России.