Есть музыка, которую слушают. А есть музыка, под которую тело само начинает двигаться. Сольный концерт одного из участников проекта Театра звука «Efir», этно-музыканта, мультиинструменталиста и звукотерапевта Амриса. Барабаны, диджериду, ханг, флейты народов мира, варган, горловое пение. Всё звучит вживую, рождается прямо в моменте и постепенно превращается в мощный поток, который захватывает каждого в зале. Амрис (Андрей Пономаренко) уже более 15 лет создаёт живые звуковые путешествия. С помощью техники лайв-лупинг он собирает многослойную музыку прямо у тебя на глазах — и каждый вечер получается неповторимым. Это не концерт, где нужно сидеть в кресле. Это пространство, где можно танцевать так, как чувствует тело. Закрыть глаза. Отпустить контроль. Раствориться в древних ритмах, которые пробуждают что-то очень настоящее внутри.