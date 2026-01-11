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Внутренний огонь

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 3000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Есть музыка, которую слушают. А есть музыка, под которую тело само начинает двигаться. Сольный концерт одного из участников проекта Театра звука «Efir», этно-музыканта, мультиинструменталиста и звукотерапевта Амриса. Барабаны, диджериду, ханг, флейты народов мира, варган, горловое пение. Всё звучит вживую, рождается прямо в моменте и постепенно превращается в мощный поток, который захватывает каждого в зале. Амрис (Андрей Пономаренко) уже более 15 лет создаёт живые звуковые путешествия. С помощью техники лайв-лупинг он собирает многослойную музыку прямо у тебя на глазах — и каждый вечер получается неповторимым. Это не концерт, где нужно сидеть в кресле. Это пространство, где можно танцевать так, как чувствует тело. Закрыть глаза. Отпустить контроль. Раствориться в древних ритмах, которые пробуждают что-то очень настоящее внутри.

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