Камерное событие, позволяющее насладиться качественной музыкой, приятной компанией и атмосферной локацией в самом центре Нижнего Новгорода. «Джазовая гостиная» не только порадует тебя живым исполнением известных музыкальных композиций, но и содержательным комментарием профессионального музыковеда, который расскажет историю создания каждой мелодии и объяснит, почему она важна для мировой культуры. Дополнит событие атмосфера старинного дома Авдотьи Кирилловны Скворцовой, мерцающие свечи и уют Трёхсвятского квартала. Пианист и композитор Михаил Зайденберг представит авторские композиции на знаменитые джазовые стандарты — «Хелло, Долли» Дж. Хермана, «Твоей улыбки тень» Дж. Мендела и «Колыбельную» Дж. Ширинга, а один из популярных стандартов исполнит вместе со зрителями. С каждой мелодией связана особая история, и музыковед Светлана Барбашева расскажет, кто такая Долли и кто её приветствует, как Джанго Рейнхардт, пользуясь всего двумя пальцами на одной руке, стал виртуозным гитаристом, какова была удивительная судьба джазовой баронессы Панноники Ротшильд, и поделится другими интересными историями.