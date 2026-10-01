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  1. Нижний Новгород
  2. События

Исток и Аутсайдеры

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Владимирская инди-эмо-панк приходская диаспора едет в Нижний Новгород. Исток — шумная, мелодичная и тягучая субстанция из эмо-инди и панка Aутсайдеры — не перестающие описывать окружение улиц и хаос в голове, начиная с подложки фанк-рэпа и заканчивая мидвест-гитарами и громкими ударными На саппорте последняя надежда владимирской молодежи в лице групп Электрокислота, Ромашки и Маки, Смехоv Двери с 19:00, начало в 20:00 Вход: 400 с репостом / 600 без Пост: https://vk.ru/tagomagonn?w=wall-203940015_5832

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