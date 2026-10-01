Исток и Аутсайдеры
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Владимирская инди-эмо-панк приходская диаспора едет в Нижний Новгород. Исток — шумная, мелодичная и тягучая субстанция из эмо-инди и панка Aутсайдеры — не перестающие описывать окружение улиц и хаос в голове, начиная с подложки фанк-рэпа и заканчивая мидвест-гитарами и громкими ударными На саппорте последняя надежда владимирской молодежи в лице групп Электрокислота, Ромашки и Маки, Смехоv Двери с 19:00, начало в 20:00 Вход: 400 с репостом / 600 без Пост: https://vk.ru/tagomagonn?w=wall-203940015_5832
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи