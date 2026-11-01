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Гудок чернеет!

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

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от 600₽ до 800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Въ девятнадцатый день декабря въ девятнадцатый часъ гуляемъ по-чёрному у того-самаго! Славные скоморохи да озорники-затейники Ручеёк и Мокрица покажутъ песни свои хвалебныя, а поддержатъ затейниковъ: верните рекса. (скримо/эмо_насилие) incoil. (чьрнъ скримо) Не хворай да не кашляй, обряжайся въ одёжи скоморошьи и грядите съ хороводы водити да пляски плясати. Аще репостъ сотвориши, то на въходе скидка будеть, и билетъ стоить будеть 600 рублевъ. Аще же безъ репоста придеши, то придется кошель развязати и 800 заплатити. Пост: https://vk.ru/tagomagonn?w=wall-203940015_5903

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