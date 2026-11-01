Гудок чернеет!
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 800₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Въ девятнадцатый день декабря въ девятнадцатый часъ гуляемъ по-чёрному у того-самаго! Славные скоморохи да озорники-затейники Ручеёк и Мокрица покажутъ песни свои хвалебныя, а поддержатъ затейниковъ: верните рекса. (скримо/эмо_насилие) incoil. (чьрнъ скримо) Не хворай да не кашляй, обряжайся въ одёжи скоморошьи и грядите съ хороводы водити да пляски плясати. Аще репостъ сотвориши, то на въходе скидка будеть, и билетъ стоить будеть 600 рублевъ. Аще же безъ репоста придеши, то придется кошель развязати и 800 заплатити. Пост: https://vk.ru/tagomagonn?w=wall-203940015_5903
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи