ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Лордоранж

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Тяжёлая стена звука и плотный грув. Пожалуй это то, что максимально точно описывает современный стонер. Konung группа, чей звук хвалят за рубежом и чьи релизы получают высокие оценки в европейских и американских изданиях. Ребята везут из столицы фирменный тяжелый грув и плотный саунд, проверенный гастролями и признанный критиками. Вместе с ними тяжеловесы локальной сцены Wildweed и молодая, горячая кровь The Orphanage for Flowers.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Другое Дело
Другое Дело

400₽

Другое дело
Другое дело

400₽

Внутренний огонь
Внутренний огонь

от 1600₽

В состоянии аффекта
Выбор редакции
В состоянии аффекта
c
по

от 1000₽

ночные грузчики
ночные грузчики

1500₽

ночной гиг (night gig)
ночной гиг (night gig)

от 400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи