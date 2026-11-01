Лордоранж
улица Красная Слобода, 9
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от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Тяжёлая стена звука и плотный грув. Пожалуй это то, что максимально точно описывает современный стонер. Konung группа, чей звук хвалят за рубежом и чьи релизы получают высокие оценки в европейских и американских изданиях. Ребята везут из столицы фирменный тяжелый грув и плотный саунд, проверенный гастролями и признанный критиками. Вместе с ними тяжеловесы локальной сцены Wildweed и молодая, горячая кровь The Orphanage for Flowers.
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