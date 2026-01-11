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  1. Нижний Новгород
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ночной гиг (night gig)

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Ночной сабантуйчик, где тебя будут развлекать. На сцене: Marie Guella — питерская хаотик-басота! incoil. — душевные, холодные, как воды Волги и Оки зимой… Chesterfield — боевые стомп-громилы, без которых просто нельзя провести подобное мероприятие! Вход 400 с репостом, 600 без Пост: https://vk.ru/tagomagonn?w=wall-203940015_5867 С собой возьми паспорт.

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