Аффинаж
Нижне-Волжская набережная, 19к1
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от 2000₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Самобытная российская рок-группа из Санкт-Петербурга, основанная в 2012 году, работающая в уникальном стиле «нуар-шансон». На концерте ты услышишь песни и лучшие хиты группы.
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