Потьма / Ogid / Stf / Мра:аак
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Вечер мрачной и тяжёлой музыки. Лайн-ап: Потьма (блэк-метал, краст, Саранск) Step To Freedom (краст, стенчкор) Мра:аак (блэк-метал, краст) Old Guard Is Dead (блэкенед-хардкор, эмо-вайленс) Двери в 19:00, начало в 20:00 Вход: 500 с репостом, 700 без Пост: https://vk.ru/club242481083?w=wall-242481083_3
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