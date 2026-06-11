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  1. Нижний Новгород
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Потьма / Ogid / Stf / Мра:аак

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Вечер мрачной и тяжёлой музыки. Лайн-ап: Потьма (блэк-метал, краст, Саранск) Step To Freedom (краст, стенчкор) Мра:аак (блэк-метал, краст) Old Guard Is Dead (блэкенед-хардкор, эмо-вайленс) Двери в 19:00, начало в 20:00 Вход: 500 с репостом, 700 без Пост: https://vk.ru/club242481083?w=wall-242481083_3

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