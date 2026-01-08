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7000$ презентуют свой знаменитый Новогодний Хардкор! Эта специальная программа которую Баксы традиционно играют уже более 10 лет под Новогодние праздники, и теперь её смогут услышать нижегородцы в легендарном Alcatraz bar! Любимые песни под саксофон, рейв-метал и безудержное новогоднее веселье.
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