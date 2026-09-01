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Сова
улица Родионова, 4
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от 1800₽ до 4000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Коллектив из Екатеринбурга, мастерски сочетающий инди-рок и нью-вэйв в своём звучании. В их песнях — тонкие тексты о повседневности и вечном, меланхоличные гитарные переливы и запоминающиеся вокальные партии.
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