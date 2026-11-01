Тур в честь 10-летия альбома «Танцы по расчёту». Это альбом-становление. Альбом-открытие. Альбом абсурдной печали. Он невероятно точно отражает эпоху новой, наивной, искренней инди-музыки. Звучание и тексты альбома пропитаны особым воздухом и настроением 2016 года. Вишенкой на торте станет ностальгический мини-альбом «2016», который группа скоро выпустит и презентует на концерте. Будут и хиты разных времён.