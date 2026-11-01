Саундтреки культовых аниме-фильмов Хаяо Миядзаки прозвучат под настоящим звёздным куполом. Виолончель и фортепиано перенесут зрителей в миры Тоторо, Хаула, Сан и Тихиро — прямо среди тысяч звёзд. Музыка Дзё Хисаиси будет исполнена вживую, без записей и фонограммы. Хаяо Миядзаки — обладатель премии «Оскар» за «Унесённых призраками» (2003) и почётной премии Академии за вклад в мировой кинематограф. Его работы — «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке» — стали классикой мировой анимации и источником вдохновения для целых поколений. Дзё Хисаиси — японский композитор и дирижёр, создавший музыкальный язык всей вселенной Миядзаки. За 40 лет сотрудничества написал саундтреки к более чем 100 фильмам и телесериалам, выпустил свыше 40 сольных альбомов. Его мелодии узнаваемы с первых нот: нежные, эпические, пронзительные — они живут отдельной жизнью и вне экрана. Программа: «Унесённые призраками», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок», «Навсикая из Долины ветров», «Замок Калиостро». Исполнители: Николай Максимов (виолончель) — лауреат международных конкурсов и фестиваля «Новые имена». Михаил Зайденберг (фортепиано) — пианист, композитор, саунд-продюсер, лауреат международных конкурсов, стипендиат гранта Президента РФ.