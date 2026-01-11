Альтернативный фестиваль (Alternative fest)
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 700₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
В этот вечер соберутся пять коллективов, чтобы сыграть новую альтернативу, со свежим саундом и незабываемой атмосферой в исполнении гостей из Пензы и Москвы, а также местных ребят Сальвия — альтернатива, шугейз (Пенза) Переменная Облачность — инди-рок, прог, альтернатива (Пенза) Морские гады — эмо-панк (НиНо) Мышеловка — пост-панк (НиНо) После звёзд — трип-хоп, инди (Мск) Двери в 18:30, старт в 19:00 Вход 500 с репостом, 700 без Пост: https://vk.ru/tagomagonn?w=wall-203940015_5869
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