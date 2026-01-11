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Бразилия возвращается в «Рекорд». А ты знал, что больше ста лет назад нижегородский кинотеатр «Рекорд» назывался «Бразильский», а 6 ноября 1938 года открылось его нынешнее здание? Ровно через 88 лет, 6 ноября 2026 года, группа «Филиал Бразилии» исполнит программу из тёплой босса-новы, зажигательной самбы и джаза, приглашая зрителей отвлечься от ноябрьской непогоды и провести вечер под бразильским небом.
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