В день, когда вся нечисть выползает из темноты, а ты раскупаешь на маркетплейсах все костюмы, для тебя подготовили большое шоу из двух частей. Вечером: трибьют-концерт сразу 4х групп: Slipknot от группы Get This Deftones от группы Sextape Godsmack от группы Faceless Dethklok от группы Dethklon В 22:00 ночной концерт: Йети-Бомж Please Please Me Как Хочешь + афтерпати Двери в 17:30, начало в 18:00