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Алькатрас Хэллоуин

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В день, когда вся нечисть выползает из темноты, а ты раскупаешь на маркетплейсах все костюмы, для тебя подготовили большое шоу из двух частей. Вечером: трибьют-концерт сразу 4х групп: Slipknot от группы Get This Deftones от группы Sextape Godsmack от группы Faceless Dethklok от группы Dethklon В 22:00 ночной концерт: Йети-Бомж Please Please Me Как Хочешь + афтерпати Двери в 17:30, начало в 18:00

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