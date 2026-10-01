Summer Of Haze — заслуженный герой русского рейва, самая мистическая фигура отечественной электронной сцены. Российский продюсер электронной музыки из Тамбова, всё также, как и много лет назад, скрывается под маской-банданой и является одним из самых востребованных артистов в своем жанре