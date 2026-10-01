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Summer of Haze

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Summer Of Haze — заслуженный герой русского рейва, самая мистическая фигура отечественной электронной сцены. Российский продюсер электронной музыки из Тамбова, всё также, как и много лет назад, скрывается под маской-банданой и является одним из самых востребованных артистов в своем жанре

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