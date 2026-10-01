Summer of Haze
улица Красная Слобода, 9
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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Summer Of Haze — заслуженный герой русского рейва, самая мистическая фигура отечественной электронной сцены. Российский продюсер электронной музыки из Тамбова, всё также, как и много лет назад, скрывается под маской-банданой и является одним из самых востребованных артистов в своем жанре
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