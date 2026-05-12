Концерт легендарной группы «Ветер Фанга» в полном звуке! «Ветер Фанга» уже почти 15 лет создаёт этническую и экспериментальную музыку. Коллектив сочетает звучание древних этнических инструментов с современными музыкальными стилями, создавая собственное уникальное звучание. «ЭтноРейв» — это эксперименты на стыке этноэлектроники и этнорока. Ударная установка, современные синтезаторы и секвенсоры здесь сочетаются с хангами, варганами, этническими флейтами, джембе и другими инструментами. Каждое выступление уникально: многие звуки и композиции рождаются прямо во время исполнения. Это динамичная танцевальная музыка, так что готовься к жаркой вечеринке. Программа «ЭтноРейв» уже звучала на фестивалях в Москве, Суздале и Нижегородской области. Теперь коллектив устроит клубный концерт, чтобы ты смог прочувствовать атмосферу лета и потанцевать до упаду.