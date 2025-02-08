Найтивыход — это лирика, способная удивлять и вдохновлять. Этой зимой артист посетит Нижний Новгород, что бы растопить сердца сотен. На концерте можно будет услышать как новые треки, так и уже вышедшие хиты «Общество», «Телу тоже больно», «Спайси роллы».