Dub Vibes х Рома ВПР х Vika JahVi
Кожевенная улица, 1А
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Полноценный совместный концерт легенды русского регги Ромы ВПР с музыкой от Dub Vibes. В первой части будут как инструментальные композиции, так и вокал от Вики JahVi — в таких стилях, как даб-регги, афробит и афро-джаз. Во второй части тебя ждёт глубокое погружение с мастером трансформации пространства Ромой ВПР под многослойное музыкальное полотно от Dub Vibes.
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