Полноценный совместный концерт легенды русского регги Ромы ВПР с музыкой от Dub Vibes. В первой части будут как инструментальные композиции, так и вокал от Вики JahVi — в таких стилях, как даб-регги, афробит и афро-джаз. Во второй части тебя ждёт глубокое погружение с мастером трансформации пространства Ромой ВПР под многослойное музыкальное полотно от Dub Vibes.