ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Dub Vibes х Рома ВПР х Vika JahVi

Найс
Кожевенная улица, 1А

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Полноценный совместный концерт легенды русского регги Ромы ВПР с музыкой от Dub Vibes. В первой части будут как инструментальные композиции, так и вокал от Вики JahVi — в таких стилях, как даб-регги, афробит и афро-джаз. Во второй части тебя ждёт глубокое погружение с мастером трансформации пространства Ромой ВПР под многослойное музыкальное полотно от Dub Vibes.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

маяк
маяк

от 1500₽

В состоянии аффекта
Выбор редакции
В состоянии аффекта
c
по

от 1000₽

Другое Дело
Другое Дело

400₽

Другое дело
Другое дело

400₽

Внутренний огонь
Внутренний огонь

от 1600₽

ночные грузчики
ночные грузчики

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи