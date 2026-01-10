Диковинный прогрессив-электро-синт-рок-коллаж для сумасшедших и смешных. Группа отправляется в тур по европейской части России, собираясь выпустить перед этим новый сингл, который сами музыканты называют необычным. Другое Дело известны углубленным интересом к академической музыке, превращением даже самых радикальных техник в элементы поп-музыки, под которую можно думать и танцевать одновременно. В новом сингле группа обещает вновь удивить таким подходом, обращаясь с новым материалом оригинально и легко. В этом году воронежская группа Другое Дело отметилась на масштабном трибьюте легендарной группе Звуки Му бодро-психоделическим кавером на песню Постовой, и участием в самом крупном петербургском инди-фестивале Стереолето. Весной у эксцентричного трио вышел мини-альбом «Гораздо», описываемый критиками, как театрально-звуковое действо из параллельной реальности, а лето запомнилось ярким летящим фитом с неординарным московским ансамблем Нотэбёрд, который также поучаствовал в московской презентации альбома.