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Другое Дело

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Диковинный прогрессив-электро-синт-рок-коллаж для сумасшедших и смешных. Группа отправляется в тур по европейской части России, собираясь выпустить перед этим новый сингл, который сами музыканты называют необычным. Другое Дело известны углубленным интересом к академической музыке, превращением даже самых радикальных техник в элементы поп-музыки, под которую можно думать и танцевать одновременно. В новом сингле группа обещает вновь удивить таким подходом, обращаясь с новым материалом оригинально и легко. В этом году воронежская группа Другое Дело отметилась на масштабном трибьюте легендарной группе Звуки Му бодро-психоделическим кавером на песню Постовой, и участием в самом крупном петербургском инди-фестивале Стереолето. Весной у эксцентричного трио вышел мини-альбом «Гораздо», описываемый критиками, как театрально-звуковое действо из параллельной реальности, а лето запомнилось ярким летящим фитом с неординарным московским ансамблем Нотэбёрд, который также поучаствовал в московской презентации альбома.

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