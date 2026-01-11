Мрачная романтика, фантастические миры и мелодии, которые пробирают до мурашек… Ты попадёшь в старинный дом, поднимаешься по скрипучей деревянной лестнице в тёмные комнаты, повсюду мерцают свечи, а музыканты через будоражащие композиции Дэнни Эльфмана погружают тебя во вселенную мистики и страшных сказок. Вечером, когда граница между нашим миром и потусторонним становится почти неосязаемой, профессиональный струнный квартет исполнит самые узнаваемые саундтреки из культовых фильмов, созданных при участии Тима Бёртона: мрачный марш из «Битлджуса», готическую тему «Бэтмена», волшебство «Эдварда Руки-ножницы», праздничный трек из «Кошмара перед Рождеством», романтику «Трупа невесты», сладкую сказку «Чарли и шоколадной фабрики» и сюрреализм «Алисы в Стране чудес». Сбор гостей — в 18:15.