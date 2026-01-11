ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Нижний Новгород
  2. События

Вселенная Тима Бёртона

Заповедные Кварталы
улица Короленко, 18

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Мрачная романтика, фантастические миры и мелодии, которые пробирают до мурашек… Ты попадёшь в старинный дом, поднимаешься по скрипучей деревянной лестнице в тёмные комнаты, повсюду мерцают свечи, а музыканты через будоражащие композиции Дэнни Эльфмана погружают тебя во вселенную мистики и страшных сказок. Вечером, когда граница между нашим миром и потусторонним становится почти неосязаемой, профессиональный струнный квартет исполнит самые узнаваемые саундтреки из культовых фильмов, созданных при участии Тима Бёртона: мрачный марш из «Битлджуса», готическую тему «Бэтмена», волшебство «Эдварда Руки-ножницы», праздничный трек из «Кошмара перед Рождеством», романтику «Трупа невесты», сладкую сказку «Чарли и шоколадной фабрики» и сюрреализм «Алисы в Стране чудес». Сбор гостей — в 18:15.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

saypink!
saypink!

от 1799₽

Исток и Аутсайдеры
Исток и Аутсайдеры

от 400₽

Алькатрас Хэллоуин
Алькатрас Хэллоуин

от 1200₽

Хэллоуин
Выбор редакции
Хэллоуин

от 500₽

Хеллоуин
Хеллоуин

1300₽

Джазовая гостиная. Весь этот джаз
Джазовая гостиная. Весь этот джаз

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи