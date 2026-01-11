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Хеллоуин

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Мистический вечер, где классика сливается с таинственным. В канун Хеллоуина фортепиано зазвучит пугающе красивыми мелодиями — от туманных вальсов и мрачных прелюдий до тревожных композиций в духе Тима Бёртона и хоррор-саундтреков. Выступит Александр Кондауров — резидент Планетария-1.

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