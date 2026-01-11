Возраст 6+
Концерты
Про событие
Мистический вечер, где классика сливается с таинственным. В канун Хеллоуина фортепиано зазвучит пугающе красивыми мелодиями — от туманных вальсов и мрачных прелюдий до тревожных композиций в духе Тима Бёртона и хоррор-саундтреков. Выступит Александр Кондауров — резидент Планетария-1.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи